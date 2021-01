Uitbreiding warmtenet kost gemeente 25 miljoen extra

AMSTERDAM - De gemeente is meer geld dan verwacht kwijt aan investeringen in het warmtenet, dat nu nog deels van het Afval Energie Bedrijf is. Het extra geld is volgens het stadsbestuur nodig omdat er meer woningen op stadsverwarming aangesloten gaan worden. Intussen lijkt de verkoop van het AEB een stap dichterbij. De Europese Commissie zal waarschijnlijk akkoord gaan.

Het stadsbestuur is van plan om het Afval Energie Bedrijf dit jaar te verkopen. Eerder werd al bekend dat de gemeente om die reden voor 73 miljoen euro het deel van Westpoort Warmte van het AEB overneemt. Westpoort Warmte beheert het netwerk van stadsverwarming en is nu nog een samenwerking is van Vattenfall en het AEB. Het moet volgend jaar een samenwerking van Vattenfall en de gemeente worden.

Groter

De gemeente laat vandaag weten dat gebleken is dat er 'extra investeringen' nodig zijn. Het netwerk van stadsverwarming wordt namelijk groter. Daarom moet de zogeheten financieringsfaciliteit verhoogd worden van 105,8 miljoen naar 155,8 miljoen euro. Omdat het stadsbestuur de helft van Westpoort Warmte over wil nemen, zal de helft van de extra investering voor rekening van de gemeente komen. Het gaat om dan om 25 miljoen euro.

De gemeenteraad wordt in februari gevraagd om akkoord te gaan het voornemen om AEB te verkopen, het overnemen van de helft van Westpoort Warmte en de extra investering van 25 miljoen euro. Een woordvoerder van wethouder Marieke van Doorninck laat weten dat er al gesproken is met Vattenfall over de extra investering. "Hiermee wordt verdere groei van het warmtenet mogelijk gemaakt."

Op groen

Vorig jaar werd het voornemen van de gemeente om het AEB te verkopen al bekend. Inmiddels lijkt de kans dat de Europese Commissie akkoord gaat groter. Volgens wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen) staan 'alle seinen op groen'.