Politie treft flinke hoeveelheid drugs aan na melding geluidsoverlast

LUTJEBROEK - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een 38-jarige man in Lutjebroek aangehouden met 430 pillen en 50 gram poeder in zijn auto. De politie kreeg oorspronkelijk een melding voor geluidsoverlast in de P.J. Jongstraat, waar een man zijn autoband aan het verwisselen was. Maar daar bleek meer aan de hand.

De politie sprak de man aan tijdens zijn sleutelwerk en het oog van de agenten viel op een zakje hennep. De politie besloot daarop de auto verder te onderzoeken en trof een flinke hoeveelheid vermoedelijke harddrugs aan. De pillen en het poeder worden nog onderzocht, maar het gaat waarschijnlijk om XTC en amfetamine.

Kilo hennep in huis

De 38-jarige man uit Oosterblokker is aangehouden en de spullen zijn in beslag genomen. De politie heeft ook de auto laten wegslepen voor verder onderzoek. In de woning van de man is later nog een kilo hennep aangetroffen. Ook dit is in beslag genomen.