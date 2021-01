Politie zoekt omstander die hulp bood aan overleden automobilist N194

AVENHORN - De politie is op zoek naar de omstander die hulp verleende bij het ongeluk aan de N194 afgelopen donderdag 14 januari. Bij een eenzijdig ongeluk ter hoogte van Avenhorn kwam een 28-jarige man uit Wervershoof om het leven. De toedracht van het ongeluk is vooralsnog onduidelijk.

De auto van de man belandde vorige week in het water nadat hij tegen een boom aanbotste. Omstanders hielden het hoofd van de man boven water totdat de hulpdiensten aankwamen. Zij haalden de man uit het water en startten de reanimatie. Onderweg naar het ziekenhuis overleed de man.

Omdat nog steeds onduidelijk is hoe de man op een rechte weg te water kon raken, doet de politie onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. "We willen zoveel mogelijk mensen spreken die getuige zijn geweest van het ongeluk."

Vraagtekens

De politie hoopt dat de persoon die eerste hulp heeft verleend aan de kant van de sloot, de openstaande vragen misschien kan beantwoorden. "Iemand die zo snel ter plaatse is, heeft vast dingen gezien en heeft mogelijk informatie over wat er gebeurd is."