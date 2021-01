Nu ook eerste verpleeghuisbewoners gevaccineerd: "Stap richting nieuwe normaal"

Het is de eerste keer dat kwetsbare ouderen worden gevaccineerd. Op korte termijn krijgen tweehonderd bewoners van de locaties Velserduin en Zuiderhout de coronaprik.

"We wilden altijd al het liefst dat onze kwetsbare bewoners als eerste aan de beurt zouden zijn en dat dat nu zo is, is heel fijn", vertelt Kim Hirs van zorginstelling Zorgbalans. "Het is een eerste stap naar het nieuwe normaal."

Militaire operatie

In totaal worden deze week in de huizen van Zorgbalans twaalfhonderd bewoners ingeënt. "Het is een enorm project, zeg maar gerust een militaire operatie", vervolgt Hirs. "Maar iedereen is zo blij dat we zijn uitgekozen om mee te doen aan de pilot."

Bekijk hieronder beelden van de eerste prik, die met applaus werd ontvangen. Artikel gaat door onder video.