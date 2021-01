Halsema vraagt aandacht voor mensen met psychische problemen bij invoering avondklok

Het kabinet vergadert vandaag ook weer over de invoering van een avondklok en later deze week zal er een Kamerdebat over worden gevoerd. Burgemeester Halsema vindt dat als de avondklok er komt, er een speciale regeling moet komen voor mensen met psychische problemen. Jessica Wessilius, directeur van GGZ-inrichting Mentrum, is kritisch.

"Het kabinet gaat over de invoering van een avondklok. Mocht die er komen, dan vind ik dat we bijzondere aandacht moeten hebben voor mensen met ernstige psychische problemen", laat burgemeester Femke Halsema weten in een reactie. "Er zijn situaties waardoor sommige mensen behoefte hebben aan een ventiel. Mensen die in de avond buiten bijkomen van een hele dag binnenzitten. Daarom ben ik voor een regeling, zodat uitzonderingen mogelijk zijn."

Wat dan wel een oplossing is, weet Jessica ook niet. "Ik mis zo het debat over wat waardevolle beslissingen zijn. Ik blijf me dan afvragen of de positieve effecten wel opwegen tegen de negatieve effecten. Voor mijn patiënten voorzie ik vooral veel isolatie, waarmee je ze nog meer de verdrukking in duwt. Vooral mensen met ernstige psychische klachten krijgen hier last van. Het is een verdere afkalving van hun leven."

Niet iedereen ziet dat zitten. Jessica Wesselius, directeur van GGZ-instelling Mentrum, is kritisch. "Ik ben sowieso tegen de avondklok, maar een uitzonderingspositie voor mensen die al in de war zijn? Hoe gaat dat eruit zien? Moet je dan een papiertje bij je hebben dat je een psychiatrisch patiënt bent? Mijn cliënten zijn al achterdochtig. Laat staan wanneer ze aan de politie moeten bewijzen dat ze psychische problemen hebben. Ik denk niet dat veel patiënten daar gebruik van gaan maken."

Op de vraag aan de gemeente hoe de avondklok gehandhaafd moet worden als die er komt, is geen pasklaar antwoord. "We hebben zo'n 5.000 agenten in Amsterdam, we kunnen nooit op elke straat een agent hebben staan", vertelt de woordvoerder van de burgemeester. "We kunnen dit niet met alleen handhaving. We hebben iedere Amsterdammer nodig."

Voor Jessica is het duidelijk dat als de avondklok er komt, dat dit ook meer werk betekent voor haar organisatie. "We moeten dan actief patiënten in de gaten houden. Ze worden er angstig van als het buiten helemaal stil is en ze binnen moeten blijven. We moeten ze dan regelmatig bellen. Ik zou in ieder geval willen, dat als die klok er komt, hij zo laat mogelijk ingaat."