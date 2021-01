Bekende Alkmaarse slager gesloten na coronabesmetting personeel

ALKMAAR - Slagerij Jeroen de Vries op de Achterstraat in Alkmaar is tot en met 23 januari gesloten. Verschillende medewerkers zijn in de afgelopen dagen positief getest op het coronavirus. "Om de gezondheid van allen en verdere besmettingen te voorkomen, hebben wij besloten de winkel in de komende week te sluiten", schrijft de slagerij in een bericht op social media.