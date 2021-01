De Peiling: Is een avondklok onvermijdelijk?

NOORD-HOLLAND - Het demissionaire kabinet en de burgemeesters van de veiligheidsregio's zullen vandaag weer bijeenkomen om over de avondklok te spreken. De meningen binnen de politiek over die invoering zijn nog heel erg verdeeld. Vind jij een avondklok een goed idee? Of zitten er te veel haken en ogen aan?

De stelling in de Peiling van vandaag luidt: Een avondklok is onvermijdelijk.

De grootste zorg van het kabinet is de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. In Groot-Brittannië en Ierland stijgt het aantal besmettingen explosief en heeft die variant grote gevolgen voor de zorg. "Ik snap dat men kijkt naar Londen. Tijdens de eerste golf kon je naar Bergamo wijzen, je kunt altijd naar iets wijzen. Het is als op een evenwichtsbalk lopen, maar de situatie is hier nu niet zo dat je een avondklok instelt", aldus Bolsius.

De burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, vindt een avondklok een slecht idee. "Het is niet passend op dit moment. De besmettingsaantallen dalen, ook in Amersfoort", zei hij gisteren bij Nieuwsuur . Met de avondklok, tussen 20.00 en 04.00 uur, moet voorkomen worden dat mensen bij elkaar op bezoek gaan. Zo moet de kans op besmettingen verkleinen. Bolsius zegt: "Mensen moeten naar buiten kunnen om gezond te blijven."

Burgemeesters gaven vorige week aan een avondklok niet te zien zitten en ook een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen. Demissionair premier Rutte drong vorige week woensdag aan om geen instrumenten weg te gooien. "Die luxe hebben we nu niet”, zei Rutte tijdens het coronadebat, na kritische inbreng van diverse kamerfracties over de avondklok. “Er wordt gevraagd om alternatieven. Dan moet je misschien zeggen: blijf thuis, niemand meer op bezoek. Dat is ook geen vrolijk alternatief.”

Handhaving

Bolsius ziet ook een aantal problemen bij de handhaving van een avondklok. "Het aantal mensen dat kan handhaven is te laag. Je krijgt een hele discussie: wie mag er wel op straat? Met welke vergunningen? OV naar nul, winkels dicht voor achten, aanleveren van voedsel brengt een bedrijf als Picnic dan in de problemen. Je zet druk op winkels, want er is een kortere periode om boodschappen te doen."

De burgemeester pleit voor gerichtere maatregelen. "Krijg zicht op waar het virus zit. Daar moet je maatregelen nemen. Het is makkelijker een verzorgingshuis waar een uitbraak plaatsvindt op slot te doen, dan willekeurig de samenleving sluiten."

Mocht de avondklok er toch komen, dan zal Bolsius het beleid wel uitvoeren. "Dat zal ik ook loyaal doen. Maar je moet wel reëel zijn, ook voor het draagvlak. Mensen moeten zelf binnen blijven. We zijn geen politiestaat, dat willen we niet zijn. Handhaven is best ingewikkeld en als het aantal besmettingen laag blijft, wordt het draagvlak steeds minder."