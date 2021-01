Automobilist glijdt met auto Hilversumse vijver in en wandelt met nat pak naar huis

HILVERSUM - Een automobilist is vanmorgen met de schrik vrij gekomen nadat ze door gladheid de macht over het stuur verloor op de Hilversumse Weg over Anna's Hoeve. Ze belandde met haar auto op z'n kop in de vijver langs de weg, maar kon zichzelf redden.

Even werd er vanochtend rond 6.30 uur wel groot alarm geslagen om het ongeluk. Toen de auto op z'n kop in het water werd gevonden, kwamen de politie, brandweer, meerdere ambulances en zelfs een traumahelikopter om hulp te verlenen. De brandweer ontdekte al snel dat de auto leeg was.

De bestuurder van de auto meldde zich even later. Het ongeluk was al ruim een half uur eerder gebeurd. De vrouw was na het ongeluk wonder boven wonder zelf uit de auto geklommen en naar de kant gezwommen. Omdat ze van top tot teen nat was en het erg koud had, is ze zelf naar het huis van haar vriend gelopen om daar snel onder de warme douche te springen en weer op te warmen.

Vrouw ongedeerd

De vrouw bleek geen schrammetje over te hebben gehouden aan het ongeluk. De auto moest uit het water worden gehaald. Na het ongeluk is vervolgens flink gestrooid om de weg begaanbaar te maken.