Amsterdam NL V Illustrator Loes Riphagen: "Ik ben een controlfreak"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat illustrator Loes Riphagen. Haar prentenboek 'Coco' staat dit jaar centraal bij de Nationale Voorleesdagen. Aan NH Nieuws laat ze zien hoe ze de prenten van dit boek heeft gemaakt. "Ik stop alle tijd die een boek nodig heeft in het boek. Op die manier probeer ik het zo goed mogelijk te maken."

Illustrator Loes Riphagen - Robert Jan de Boer

Biografie naam: Loes Riphagen geboren: Oene, 5 maart 1983 beroep: illustrator en schrijver kinderboeken erelijst: Prentenboek van het jaar 2021, 3x3 Honorable Mention Award, Silver European Design Award 2018, The Hong Kong Print Awards 2018, 1e prijs Vlaamse kinderjury 2020, 2017

In tegenstelling tot wat je van een illustrator zou denken, was Riphagen vroeger helemaal niet zo goed in tekenen. "Toen ik op de lagere school zat, kon ik helemaal niet zo goed tekenen. Niet beter dan andere kinderen", vertelt ze. "Ik knutselde alleen heel veel: poppenkleertjes voor m'n trollen en kleine poppenhuisjes in theedoosjes. Op de middelbare school kreeg ik tekenen echt als vak. Toen kon ik dat opeens heel goed." Op aanraden van haar tekenlerares ging Loes naar de kunstacademie.

Oefening baart kunst Inmiddels is Loes een gevierd illustrator en heeft ze een hele bibliotheek bij elkaar getekend. Haar laatste boek, Coco kan het!, vernoemd naar haar dochtertje Coco, is dit jaar verkozen tot Prentenboek van het jaar. Haar dochter is ook haar eerste publiek, al vanaf de eerste schetsen. "Dankzij haar weet ik of een verhaal goed loopt, of dat ik nog iets moet aanpassen. Ik kijk ook heel erg naar wat zij leuk vindt en dat probeer ik daar dan in te stoppen." Tekst gaat door onder de afbeelding

Coco kan het! - Loes Riphagen, Gottmer Uitgeverij

Riphagen is blij met Coco kan het!. Haar laatste boeken zijn sowieso altijd haar beste, vindt ze zelf. Die boeken krijgen dan ook ereplaats op de plank boven haar werkplek. "Als je veel oefent, wordt je steeds beter", verduidelijkt Riphagen haar opmerking. "En als een boek wat ouder is, zie ik wat ik nu alweer anders zou doen." Ter illustratie neemt ze een van eerdere boeken erbij. Alle figuren hebben lange neuzen, dat zou ze nu niet meer zo doen. Controlfreak In haar tekeningen gebruikt Riphagen veel verschillende materialen en technieken. "Ik maakte altijd hele grote originele tekeningen. Met ecoline, aquarel, inkt, potlood, alles door elkaar. Het viel bijna van het papier af, zo'n dikke laag." Maar als ze de prenten terug zag in het boek, merkte ze dat er veel kleur verloren ging. Ze had het niet in de hand en dat stoorde haar. "En dat was heel irritant!". Riphagen beaamt dan ook direct een controlfreak te zijn.

Quote "Ik heb een jaar de tijd genomen om nieuwe technieken in mijn vingers te krijgen" Loes Riphagen - illustrator

Riphagen besloot het anders te gaan doen. "Ik heb een jaar de tijd genomen om nieuwe technieken in mijn vingers te krijgen", zegt ze. "Gewoon alleen maar tekeningen maken, zonder dat het voor een boek was." Ze ging aan de slag met tekeningen waarvan ze elementen uitknipte. Ook besloot ze deels digitaal te gaan werken. De zwart-wit tekeningen kleurde ze in op de computer. Riphagen: "Op die manier heb ik veel meer de kleuren in de hand en kan ik alles zelf bepalen."

Prentenboek van het jaar Met haar nieuwst techniek maakt ze tekeningen door allerlei losse elementen te knippen en te plakken. Zo maakte ze ook het prentenboek Coco. Dit boek gaat over een klein vogeltje dat moet uitvliegen, maar niet durft. De hoofdpersonen van het boek, Coco en haar moeder, knipte ze uit. De omgeving is nog steeds op de 'ouderwetse' manier getekend. "Het zijn allemaal verschillende handelingen die ik doe", vertelt ze terwijl ze laat zien hoe de tekeningen tot stand komen. Het aan haar dochter opgedragen boek is ook nog eens verkozen tot prentenboek van het jaar. "Ik heb het voor haar gemaakt, dan is het extra leuk dat ik nu die prijs win en dat al die leuke dingen gebeuren." Ze heeft niet het idee dat haar dochter nu al begrijpt dat het boek naar haar is vernoemd, "maar ik hoop dat later, als ze het wel begrijpt, ze dan heel trots is."

