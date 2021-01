Meer dan honderd Hilversumse huishoudens zonder water door kapotte waterleidingen

HILVERSUM - Meer dan honderd Hilversumse huishoudens kunnen vanochtend niet douchen doordat er geen water uit de kraan komt. Kapotte waterleidingen zorgen ervoor dat huishoudens in de Staatsliedenbuurt en de wijk Kerkelanden geen water hebben.

De problemen met het water werden vanmorgen rond 6.45 uur gemeld. Een buurtbewoonster vertelt dat ze de kraan open draaide, maar dat er geen druppel water uit kwam.

Waterbedrijf Vitens is volop bezig om de problemen op te lossen. Aan de Kolhornseweg is een flink deel van de straat afgezet en open gegraven om de waterleiding te repareren. Ook in de wijk Kerkelanden wordt ondertussen gewerkt om de problemen op te lossen.

Als alles volgens plan verloopt, hebben bewoners van de wijk Kerkelanden rond 12.45 uur weer water uit de kraan, bewoners van de Staatsliedenbuurt moeten wachten tot 13.45 uur.