Vijftien arrestanten Museumplein verdacht van openlijke geweldpleging

AMSTERDAM - Er zitten nog vijftien van de 143 mensen vast die gisteren zijn aangehouden op het Museumplein in Amsterdam. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, meldt de politie. Zo'n tweeduizend mensen kwamen gisteren toch naar de hoofdstad om te demonstreren tegen het kabinet en de coronaregels, ondanks het feit dat de gemeente de demonstratie had verboden. Het protest liep behoorlijk uit de hand.

Na meerdere waarschuwingen en geen veranderende situatie, begon de politie de demonstranten uiteen te drijven met waterkanonnen en politiepaarden. Een groep van zo'n tweehonderd mensen was volgens de politie duidelijk uit op confrontatie. Zij droegen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Stenen werden uit de straat gehaald en naar de politie gegooid.

Ook heeft een van de demonstranten een politiepaard geslagen met een ploertendoder, meldt De Telegraaf. Een ploertendoder is een wapenstok met aan het uiteinde een zware metalen knop. Het is in Nederland verboden om dit wapen te bezitten.

Sommigen hebben kritiek op het harde optreden van de ME. Een voorbijganger zei tegen NH Nieuws dat ze op haar hoofd is geslagen terwijl ze alleen haar fiets had willen pakken. De geïnterviewde arts die momenteel veel kritiek krijgt op zijn uitspraken, zei: "Er is niemand die een vinger heeft uitgestoken, behalve de ME."