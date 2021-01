IJsmeester Jisp juist blij met warmer weer: "Chaos als het gaat vriezen"

JISP - IJsmeester Jan Koenen vreest een chaos als het goed gaat vriezen. Want ook hier gooien de coronamaatregelen roet in het eten en zouden grote groepen mensen op het ijs niet mogelijk zijn. "Als het wel gaat vriezen moet je maar een dagklok instellen in plaats van een avondklok, want de mensen houd je niet tegen."

Jisp is van oudsher dé opstapplaats voor schaatsers die de Bannetocht willen rijden. Maar vanwege corona mag er niets georganiseerd worden, omdat dit een aanzuigende werking op dagjesmensen kan hebben. De ijsmeesters zijn van de zomer al bij elkaar gekomen en besloten alle plannen 'in de ijskast' te zetten. "We kunnen niets en we mogen niets", laat Koene aan NH Nieuws weten.

De ijsclub zal geen wakken afzetten of banen schoonhouden, om te voorkomen dat het een chaos wordt. Normaal begint de schaatskoorts ook al bij de ijsmeester op te komen zodra het even begint te vriezen. "Ik kijk er ieder jaar weer naar uit, maar het is te gevaarlijk allemaal."

Voorlopig hoeft hij niets te vrezen, want het wordt deze week warmer en natter.