Stad moet in eerste helft 2021 twee keer zoveel statushouders opvangen

De wethouder laat weten dat er door het rijk niet alleen gekeken zou moeten worden naar de huisvesting van statushouders, maar naar alle kwetsbare groepen. Deze groepen zouden dan eerlijker over het land verdeeld moeten worden. "Er kloppen in Amsterdam veel kwetsbaren aan, ook vanuit elders in het land, en wij moeten het nu als gemeente maar zien op te lossen."

Ook zou er vanuit het rijk meer vooruit gekeken moeten worden zodat gemeente niet plotseling te maken krijgen met een grote toename. "Gemeenten kunnen daar namelijk niet altijd op inspelen."

Jarenlang te weinig opgevangen

Elk half jaar krijgen gemeenten van de rijksoverheid te horen hoeveel statushouders ze moeten huisvesten. Dit aantal wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente en het verwachte aantal statushouders.

De gemeente heeft jarenlang te weinig statushouders opgevangen. In 2020 lukte het Amsterdam voor het eerst om het toegewezen aantal statushouders op te vangen.