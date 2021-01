Politie houdt ruim 100 man aan bij demonstratie Museumplein

De politie heeft 115 demonstranten opgepakt bij de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein. Daar waren vanmiddag naar schatting zo'n 2.000 mensen aanwezig. Dat laat de gemeente Amsterdam weten in een verklaring. De demonstranten lieten zich niet gemakkelijk wegsturen en de ME zette onder andere honden, paarden, wapenstokken en waterkanonnen in om een einde te maken aan de bijeenkomst.

Demonstraties op het Museumplein - Inter Visual Studio

De gemeente Amsterdam schat dat er onder de demonstranten een groep van 200 tot 250 personen was die duidelijk uit waren op de confrontatie. "Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich." Van de 115 mensen die zijn opgepakt zijn er zeven aangehouden vanwege openlijke geweldpleging, de rest vanwege het niet opvolgen van een politiebevel. Ook zijn twee politiemensen lichtgewond geraakt, zo laat de politie aan NH Nieuws weten. Tekst loopt door onder de video.

Demonstratie loopt uit de hand: 'We verliezen al onze rechten' - NH Nieuws

Ondanks herhaalde oproepen van de driehoek om niet naar het Museumplein te komen, liep het plein vanmiddag toch vol. De gemeente Amsterdam: "Hierdoor ontstond een spontane demonstratie. Om 13.45 uur werd ingegrepen om een eind te maken aan de bijeenkomst." Toen de demonstranten lieten blijken dat ze helemaal niet van plan waren om weg te gaan, werd even na 14.00 uur een noodbevel afgegeven. Dat houdt in dat niemand meer op het Museumplein mocht staan. Ondanks dit noodbevel weigerden de demonstranten te vertrekken. Ze stonden dicht op elkaar en een enkeling ging het gevecht aan met de ME. Er werd hierbij ook met straatstenen en vuurwerk gegooid. Groep uit elkaar drijven De gemeente laat weten in een persbericht: "Hierop heeft de politie gefaseerd opgetreden. Demonstranten zijn eerst aangesproken en gewaarschuwd. Na meerdere waarschuwingen via versterkt geluid trad de politie op zoals van tevoren in scenario’s was voorbereid. Dat leidde tot het besluit waterwerpers in te zetten. Deze inzet was bedoeld de groep uit elkaar te drijven en fysieke confrontatie met de politie te voorkomen. Het was daarna alsnog nodig dat de ME charges uitvoerde om demonstranten van het plein te verdrijven." In de straten om het Museumplein heen heeft de politie nog een paar keer moeten optreden. Aan het begin van de avond was de situatie onder controle.

De driehoek besloot afgelopen woensdag de aangekondigde demonstratie op het Museumplein niet toe te staan vanwege risico’s voor de volksgezondheid en beheersing van de openbare orde. Wel werd een demonstratie toegestaan in het Westerpark voor maximaal 500 mensen. Dit vanwege de mogelijkheid het park af te sluiten en de toestroom van deelnemers goed te beheersen. "Demonstreren is een grondrecht maar er is een coronapandemie gaande waardoor landelijke coronaregels van kracht zijn," aldus de gemeente Amsterdam. De organisator van de demonstratie ‘Nederland in verzet’ wenste geen gebruik te maken van de alternatieve locatie en spande een kort geding aan. Vrijdag stelde de rechter de Amsterdamse driehoek in het gelijk in het besluit om de demonstratie enkel in het Westerpark toe te staan. De Amsterdamse driehoek beschouwde de demonstratie ‘Nederland in Verzet’ daarom als geannuleerd en stond deze demonstratie op andere locaties in de stad, zoals het Museumplein, niet toe.