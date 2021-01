Aangespoelde bruinvis Bloemendaal ondanks reddingspoging toch overleden

BLOEMENDAAL - Wandelaars hebben vanmorgen een levende bruinvis op het strand bij Bloemendaal gevonden. Hoewel de hulp snel op gang kwam, kon het dier niet gered worden. "Tijdens het transport naar de KNRM om van daaruit op zee te worden uitgezet, is de bruinvis helaas overleden aan een inwendige bloeding", zo meldt stichting Reddingsteam Zeedieren Velsen.

Ondanks de hulp van RTZ Velzen / Zandvoort, de reddingsbrigade Bloemendaal en SOS Dolfijn kon het dier dus niet gered worden. Wel werd er van alles aan gedaan om te zorgen dat de bruinvis een kans had. Zo kwam de speciale dolfijnenambulance naar het stand waar de bruinvis ondertussen goed werd verzorgd.

Jaap van der Hiele van Stichting Reddingsteam Zeedieren uit Velsen vertelde op NH Radio: "Het dier lag in de branding en werd natgehouden totdat SOS Dolfijn kwam. Een bruinvis krijgt normaal zijn koeling door het water. Op het droge kan door de lucht de huid uitdrogen. We proberen daarom het dier zo nat en rustig mogelijk te houden. Helaas is het dier onderweg overleden."