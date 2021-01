Ajax kruipt in bloedstollende slotfase door oog van de naald tegen Feyenoord

AMSTERDAM - Het spel was niet hoogstaand in de Johan Cruijff Arena, maar tot en met de laatste seconde bleef het ongekend spannend. Na de openingstreffer van Ryan Gravenberch greep Feyenoord het initiatief en was meerdere keren dichtbij de gelijkmaker, maar Ajax hield ternauwernood stand (1-0).

Het was Ryan Gravenberch die de ban brak. De middenvelder speelde met een fraaie kapbeweging zijn man uit en schoot de bal vanaf de rand van de zestien in de verre hoek: 1-0. Sebastién Haller kreeg nog een kopkans, maar het was opmerkelijk genoeg Feyenoord dat beter ging voetballen na de openingstreffer.

De Amsterdammers hadden in de openingsfase zwaar het overwicht in de wedstrijd. De bal ging gemakkelijk rond, maar wel voornamelijk achterin en op het middenveld. Het spel bleef voorspelbaar, omdat Feyenoord zich terugtrok, ballen heel onrustig wegschoot en Ajax de bal gunde. Dat had als gevolg dat het balbezit halverwege de eerste helft 78 procent voor Ajax was, tegenover 22 procent voor Feyenoord.

Trainer Erik ten Hag gaf Jurriën Timber in het duel met Feyenoord opnieuw de voorkeur boven Perr Schuurs. Verder kon de oefenmeester niet beschikken over Klaas-Jan Huntelaar, die nadrukkelijk aan zijn oude Schalke 04 wordt gelinkt. De matchwinner tegen FC Twente (1-3) kampte met een kuitblessure.

Ridgeciano Haps had Feyenoord op gelijke hoogte moeten zetten. Na een slimme steekpass van Steven Berghuis schoot de oud-AZ'er, die voor de gelegenheid als linksbuiten opteerde, de bal tegen de uitkomende André Onana op. Vlak voor rust kreeg Feyenoord via Jens Toornstra nog een aardige mogelijkheid, maar hij schoot de bal hard in het zijnet.

Waarschuwingsschoten gelost

Waar het spel van Ajax voor rust verzorgd was, was het na rust aanzienlijk slordiger. De opbouw van achteruit leverde steeds meer ballen voor Feyenoord op en de Ajacieden kenden veel misverstanden.

Aan de bal werd Feyenoord wat dreigender en dat leverde een grote kans op voor Steven Berghuis. Na een uitstekende combinatie over meerdere schijven, schoot de buitenspeler de bal rakelings naast. Ajax kreeg een serieuze waarschuwing. In de 60ste minuut kwam het helemaal goed weg. Nicolai Jörgensen schoot binnen voor de Rotterdammers, maar door toedoen van de VAR werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.

Met piepen en kraken

Het bleef oppassen voor Ajax, want het enige gevaar van Amsterdamse kant na rust kwam van Dusan Tadic. Na een sleepactie, schoot hij de bal tegen Marcos Senesi op. Even later kwam Ajax opnieuw goed weg. Feyenoord liet de bal van links naar rechts gaan en uiteindelijk was het Steven Berghuis die net naast knalde.

Met Lucas Pratto in de punt van de aanval probeerde Feyenoord nog een laatste slotoffensief te forceren, maar Ajax hield de deur met pijn en moeite dicht. In de laatste seconden schoot Leroy Fer de bal nog hard op de vuisten van Onana. Het venijn zat hem in de staart, want invaller Luis Sinisterra kopte de bal in de laatste seconde nog op de lat, maar Ajax had ook dit keer een engel op de schouder.

Door de overwinning blijft Ajax aan kop in de eredivisie. De voorsprong op nummer twee Vitesse is weer drie punten. Komende woensdag wacht de ontmoeting in de KNVB-beker met AZ (21.00 uur).

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Schuurs/66), Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch (Ekkelenkamp/46), Promes (Alvarez/73); Antony (Labyad/66), Haller, (Brobbey/83), Tadic

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers (Pratto/84); Berghuis, Jørgensen, Haps (Sinisterra/63)