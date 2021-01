Drie jonge jongens beroofd en gedwongen om geld te pinnen

De jongens hebben inmiddels aangifte van het voorval gedaan en ze krijgen slachtofferhulp aangeboden.

De politie is een onderzoek gestart naar de daders. Ze denken dat er getuigen moeten zijn die de vijf jongens hebben zien fietsen. "Het vijftal was rond 21.45 uur op de Binnenweg bij de pinapparaten van de ING en de Rabobank."

De politie laat weten dat een ouder stel in de buurt was van de ING-bank toen dit allemaal gebeurde en zoekt dan ook naar dit koppel. Ook zoeken ze andere mensen die wellicht beelden hebben of in de buurt waren.