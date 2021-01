Huntelaar ontbreekt in Klassieker, Timber krijgt voorkeur boven Schuurs

De keuze voor Timber is enigszins opvallend. Tegen FC Twente (1-3) viel de centrale verdediger uit met kramp. De 19-jarige verdediger is voor het duel met Feyenoord fit genoeg om te starten. "Ik verwacht dat Feyenoord een bewegelijke linkerkant heeft. Dan is Timber beter in het doordekken en korter aan de grond", verklaart trainer Erik ten Hag de keuze bij ESPN.

Verder zijn er weinig bijzonderheden in de basiself van de Amsterdammers te bespeuren. Het enige opvallende is dat Klaas-Jan Huntelaar helemaal niet bij de selectie zit. De spits, die naar verluidt na de wedstrijd zijn vertrek naar Schalke 04 bekend maakt, zou een lichte kuitblessure hebben opgelopen. "Helaas niet beschikbaar", verzucht Ten Hag, die verder niet wil ingaan op zijn mogelijke transfer naar Duitsland. "We zijn bezig met Feyenoord. Daar houden we ons niet mee bezig."

Ook Mohammed Kudus zit niet bij de wedstrijdselectie. "Hij voelt zich nog niet helemaal comfortabel. Hij heeft de afgelopen dagen wel weer getraind."