Egmondse pastoor ruilt nu echt van plek en vertrekt naar Amersfoort

EGMOND AAN ZEE - Pastoor Rudolf Scheltinga van de Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee vertrekt deze zomer naar een oud-katholieke parochie in Amersfoort. Hij was ruim elf jaar pastoor in Egmond en een bekende verschijning in het dorp. Daarnaast deed Scheltinga enthousiast mee aan onze serie 'Van Streek in de Stad', waarin hij een dag van plek ruilde met een dominee uit Amsterdam Zuidoost. Nu laat hij Egmond dus echt achter zich.

Scheltinga woonde voor zijn komst naar Egmond ook al in Amersfoort. Daar was hij toen pastoor van een rooms-katholieke parochie. In 1998 trad hij toe tot de Oud-Katholieke Kerk, en ging onder meer werken in het BovenIJ-ziekenhuis in Amsterdam-Noord en voor het aartsbisdom Utrecht. Eerder deed hij pastoraal werk in rooms-katholieke parochies in de Noordoostpolder. Scheltinga komt oorspronkelijk uit Friesland, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.