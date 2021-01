Family Time van TESSEL is WEEFF Top Favoriet

De band TESSEL schopte het in 2019 tot de finale van de Grote Prijs van Nederland en gooide ook nog hoge ogen op de Popronde, een groot rondreizend festival met jonge bandjes en artiesten. Vaak een voorbode van een succesvol jaar, maar 2020 pakte anders uit dan gehoopt. De agenda kon worden leeg geveegd en de festivalzomer ging niet door. De band liet het hele jaar weinig van zich horen, maar is aan de kop van 2021 nu terug met een nieuwe, derde single.

Naam

Waar die naam TESSEL vandaag komt, wilde de band in 2019 wel uitleggen op de Popronde in Hoorn. De jongens waren toen te gast in de pop-up Popronde studio van WEEFF Radio. “Beach House, onze debuutsingle, is geschreven op Texel. 3FM DJ Herman Hofman draaide een demo van dat nummer op de radio. Toen kondigde hij ons aan als TESSEL en zaten we eraan vast”, vertelden ze toen.