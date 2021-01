Museumplein leeggeveegd, demonstranten verdreven naar omliggende straten

AMSTERDAM - De demonstratie op het Museumplein, waarbij honderden mensen aanwezig zijn, is flink uit de hand gelopen. Honderden demonstranten zijn verdreven naar omliggende straten, maar lijken nog geen aanstalten te maken om weg te gaan. Eerder kondigde de gemeente een noodbevel af, wat betekent dat iedereen het plein moest verlaten. Ook lieten zij vanochtend weten dat de demonstratie in het Westerpark niet doorgaat en dat demonstraties op andere locaties in de stad niet zijn toegestaan.