Museumplein leeggeveegd, demonstranten naar omliggende straten

De politie heeft inmiddels meerdere mensen opgepakt. Vooralsnog is onduidelijk om hoeveel mensen dit gaat. In enkele gevallen gebeurde het oppakken door agenten in burgerkleding.

Langzamerhand gingen de demonstranten van het plein af, de kant van het concertgebouw op. Maar ook op die plek wilden ze nog niet vertrekken. Ze riepen leuzen, hielden elkaars hand vast en leken geen afstand te houden. Een enkeling ging in discussie met de Mobiele Eenheid (ME). Ondertussen riep de gemeente op dat iedereen zich aan de geldende maatregelen moest houden, vanwege het gevaar voor de volksgezondheid.

De gemeente riep mensen op om niet te komen en naar huis te gaan. Het gehele Museumplein werd tot verboden gebied verklaard. "Dit betekent dat het voor niemand is toegestaan om op het Museumplein te verblijven", aldus de gemeente. De politie liet via luidsprekers aan de demonstranten weten dat de demonstratie moest stoppen. Er was de hele dag een enorme politiemacht aanwezig in het centrum van Amsterdam.

Eerder liet een woordvoerder van de gemeente al aan AT5 en NH Nieuws weten dat de demonstratie zou worden ontbonden. "Op dit moment is er een grote groep mensen op het Museumplein die wil gaan demonstreren. Deze bijeenkomst is strijdig met de uitspraak van de rechter afgelopen vrijdag. De driehoek ontbindt deze spontane demonstratie."

'Nooit meer kabinet Rutte'

De demonstratie 'Stem nooit meer kabinet Rutte!' stond vandaag gepland op het Museumplein, maar de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politiechef, hoofdofficier) beperkte het aantal deelnemers op advies van de GGD tot 500 en verplaatste het protest naar het Westerpark, omdat daar het aantal bezoekers beperkt kan worden.

Maar organisator Michel Reijinga was het niet eens met deze beslissing. En dus spande hij afgelopen vrijdag een kort geding aan, zonder succes. De rechter stelde hem in het ongelijk. Dit leidde ertoe dat Reijinga het protest annuleerde.

Vanochtend liet de gemeente weten dat de demonstratie in het Westerpark niet door zou gaan en dat demonstraties op andere locaties in de stad niet waren toegestaan.

Toch protesteren

Toch weerhield dit de demonstranten niet om naar het Museumplein te gaan. Veel demonstranten gaven aan 'koffie te gaan drinken', om zo aan het protest te kunnen deelnemen. Meer dan 10.000 mensen hadden via Facebook aangegeven geïnteresseerd te zijn in de demonstratie.