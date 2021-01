Schouten rijdt naar zilver op EK allround

HEERENVEEN - Op het EK allround is debutante Irene Schouten op een knappe tweede plaats geëindigd. In de afsluitende 5.000 meter won de Hoogkarspelse (6.55,38) weliswaar in een rechtstreeks duel van Antoinette de Jong (6.57,72), maar maakte niet genoeg tijd goed voor het goud.

Schouten nam het in de afsluitende rit op tegen De Jong, die beter uit de startblokken kwam. De Jong, die de race als leidster in ging, reed lang voor Schouten uit. De Hoogkarspelse greep pas vlak voor het einde de leiding in de rit, maar niet de benodigde 9,87 seconden wegrijden bij De Jong.

Strijd "Helaas", zucht Schouten na afloop bij de NOS. "Antoinette is gewoon de beste allroundster. Ze beheerst alle afstanden gewoon goed. Het is dik verdiend." Op de afsluitende rit moest de Westfriese 9,87 seconden goed maken. Daardoor had ze het plan om meteen hard van stapel te gaan. "Dat had ik wel in mijn hoofd. Ik dacht: ik geef gas, maar kwam er niet doorheen. Pas het tweede deel ging ik lekker rijden. Ik denk dat we mooi tegen elkaar hebben gestreden."

Succesvol debuut Tijdens haar debuut op het EK allround reed Schouten zaterdag een ijzersterke 1.500 en 3.000 meter. De schaatste, die de laatste jaren succesvol was op de massastart en tijdens marathons, gaf in Thialf haar visitekaartje af als outsider op de allroundtoernooien. Maar of ze haar pijlen daar de komende tijd ook op richt, is nog hoogst onzeker. "Mijn speerpunten zijn toch wel de marathons en de massastart." Algemeen klassement EK allround (vrouwen):

1. Antoinette de Jong

2. Irene Schouten

3. Marina Sablikova