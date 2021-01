Politie ontruimt hennepkwekerij in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De politie heeft zaterdagmiddag op de Drie Kronen in Enkhuizen een hennepkwekerij ontruimd. Een 44-jarige man uit Hoorn is hierbij aangehouden.

Als gevolg van een melding van waterlekage op de Drie Kronen Enkhuizen ontdekte de politie de hennepkwekerij op de bovenverdieping van een bedrijfspand.

De henneptuin is ontruimd en er zijn verschillende spullen in beslag genomen door de politie. De ongeveer 350 planten van ruim een meter hoog zijn vernietigd. Er is op de locatie ook gerommeld met de stroom- en watermeter.