Taart om Blue Monday door te komen: "Wie wordt hier nou niet vrolijker van?"

AMSTERDAM - Blue Monday komt er aan, voor velen de meest depressieve dag van het jaar. Voor velen is het dit jaar in de lockddown misschien nog wel zwaarder dan voorgaande jaren. Vrijwilligersinitiatief Count Me In start daarom een actie waarbij ze vijfhonderd vrijwilligers heeft gevraagd om taarten te bakken en op maandag uit te delen aan kwetsbaren in hun buurt.

Anette van Leeuwen, mede-initiatiefnemer van Count me in is blij dat het door kan gaan. "In december hadden we Count Me In for Christmas, waarbij we gehele diners wilden verzorgen voor daklozen. Maar dat kon door de lockdown niet doorgaan. Dus toen hebben we bedacht dat we taarten zouden gaan bakken."

Hier werd massaal gehoor aan gegeven. "We hadden echt paniek in de app-groep." Anette zag de aanmeldingen snel toe nemen. "We zaten na twee dagen al op vijfhonderd. Dus toen zaten we aan de tax. Dat kunnen we anders helemaal niet aan!", zegt Anette lachend.