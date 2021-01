Werkzaamheden Waterfront Aalsmeer in volle gang: "Mooie investering in onze gemeente"

AALSMEER - Het voormalige surfeiland aan de Westeinderplassen in Aalsmeer wordt flink onder handen genomen. De werkzaamheden voor het verlengen van de pier en het vergroten van het recreatiestrand zijn in volle gang bezig. Vooralsnog staat de opening van het hernieuwde recreatiegebied gepland voor aankomende zomer.

Wethouder Bart Kabout benadrukt dat de uitbreiding van het strand in de eerste plaats wordt gedaan voor inwoners van Aalsmeer. "Die maken er ook heel veel gebruik van. Uiteraard zal het ook mensen van de omliggende plaatsen mensen trekken, maar het is in de eerste plaats bedoeld voor onze eigen inwoners."

Berry van Oostrom is uitvoerder van de werkzaamheden en neemt ons mee naar de schepen die werken aan het project. Hij legt uit dat het aanleggen van een zandstrand op de veengrond van de Westeinderplassen geen eenvoudige klus is. "De uitdaging is dat we hier een slappe ondergrond hebben, waardoor je een specifieke werkwijze moet hanteren om goede kwaliteit te leveren." Het zand wordt laag voor laag gestort, zodat het gestorte zand op zijn plek blijft liggen.

