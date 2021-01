Kapper Nejervan:"In de eerste lockdown zijn we geholpen, maar dit keer helemaal niet"

Nejervan Bamerny zit nu al vier weken zonder inkomen. Nerjervan: "Als mijn vrouw in de periode van de lockdown wel een inkomen heeft, krijg ik dus geen steun." Terwijl de kapper wel flink in inkomen achteruitgaat.

Nejervan Bamerny is eigenaar van de kapperszaak Beloofd in Hoorn. Deze tweede lockdown is financieel gezien voor hem een stuk moeilijker: "In de eerste lockdown zijn we geholpen, maar dit keer helemaal niet." Klanten mogen ook niet thuis worden geknipt. Daar staat een boete van vierduizend euro tegenover.

Werksaam West-Friesland die de steunmaatregel uitvoert voor het Rijk, voert ook de toets uit wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor steun. Een woordvoerder laat weten dat de regeling inderdaad is aangescherpt.

Strenger

"In deze derde ronde van de steunmaatregel wordt het inkomen van de partner meegewogen in de toets of je wel of niet recht hebt op extra steun, dat geldt voor alle ondernemers. Daardoor kan het zijn dat iemand die de eerste ronde wel steun kreeg nu niet in aanmerking komt", vervolgt de woordvoerder van Werksaam.

Kapper Bamerny wil graag weten hoe de komende maanden er uit gaan zien."In Duitsland wordt gewoon verteld dat de lockdown tot maart duurt. Dan weet je waar je aan toe bent. Dan kun je misschien een bijbaantje zoeken. Maar met een verlenging van een paar weken kan je gewoon niets", vertelt de kapper.

Laat de tondeuse maar met rust

Voor de heren adviseert Nejervan om deze periode toch vooral niet met de tondeuse aan de slag te gaan: "Dat is best wel een kunst. Probeer het wat korter te knippen bij de oren, maar niet te kort. De dames zouden uitgroei van het haar wat kunnen opsteken. Of wellicht dat een livesessie via WhatsApp uitkomst biedt."

Luister hier het hele interview met Nejervan Bamerny op WEEFF Radio terug: