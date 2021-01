Gemeente waarschuwt demonstranten niet te komen, veel politie op Museumplein

AMSTERDAM - De gemeente waarschuwt demonstranten niet naar het afgelaste protest te komen op het Museumplein vanmiddag. Inmiddels hebben de Mobiele Eenheid (ME) en politie zich verzameld op het Museumplein, in het geval zij moeten optreden bij de komst van demonstranten. De demonstratie stond gepland om 14.00 uur en op sociale media hebben meer dan 10.000 mensen aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn.

De demonstratie 'Stem nooit meer kabinet Rutte!' stond vandaag gepland op het Museumplein, maar de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politiechef, hoofdofficier) beperkte het aantal deelnemers op advies van de GGD tot 500 en verplaatste het protest naar het Westerpark, omdat daar het aantal bezoekers beperkt kan worden.

Maar organisator van 'Nederland in Verzet' Michel Reijinga was het niet eens met deze beslissing. "Vanaf dag één heb ik overleg gevoerd met de gemeente en politie. Ik heb gedaan wat ze vroegen. En dat was echt veel. Ik wilde op twee punten niet wijken, namelijk dat we op het Museumplein mochten staan en de hoeveelheid mensen."

En dus spande hij afgelopen vrijdag een kort geding aan, zonder succes. De rechter stelde de gemeente in het gelijk en de organisator dus in het ongelijk. Dit leidde ertoe dat Reijinga het protest annuleerde.

"Ik kan de veiligheid op het Westerpark niet garanderen omdat het aantal bezoekers dat wil komen hoger is dan 500. Omdat niet alleen het Museumplein geen optie is, alsmede het toegestane aantal bezoekers, trek ik me terug. Hierdoor vervalt ook mijn verantwoordelijkheid als organisator."

Toch protesteren

Toch lijken meerdere demonstranten wel te gaan protesteren vanmiddag.