Nog geen duidelijkheid voor familie overleden Nasim: "Ik hoop op gerechtigheid"

AMSTERDAM - De familie van Nasim Namutebi is radeloos. Zij werd eind oktober zwaargewond gevonden op de rijbaan van de Reigersbosdreef in Zuidoost Een reanimatiepoging mocht niet baten: ze overleed ter plekke. Wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk.

De politie denkt dat ze mogelijk is aangereden. In het TV-programma Bureau 020 riep de politie op om uit te kijken naar een vermoedelijk beschadigde getunede Volkswagen Golf 5 of 6. Die auto is alleen nooit gevonden. Ook heeft de bestuurder zich niet gemeld.

Met opzet

Nicky Nkalubo heeft nog dagelijks last van het verlies van haar grote zus. 'Ik voel woede, ik voel pijn en ongeloof. Je bent gewoon in een positie waarin de politie je nog niks kan vertellen erover. Het is gewoon niet normaal.'

Ze denkt dat niet dat het een ongeluk was. "Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat dit met opzet is gedaan. Ik hoop op gerechtigheid. Ik wil gewoon dat degene die dit op zijn geweten heeft gepakt wordt. Ik hoop, vooral voor mijn moeder, dat we dit met rust kunnen laten."

Contact

Nasim Namutebi was 34, 1.68 lang en droeg die avond een witte spijkerbroek en een jas van Frocella Donna met bontkraag. Ze droeg een zwarte sjaal als hoofddoek, had zwarte schoenen aan en liep met twee tassen over straat. Een Albert Heijntas en een groene handtas.

Getuigen wordt opgeroepen om contact op te nemen met de recherche via 0900-8844. 'Ik kan niet meer vragen dan dat', zegt Nicky. "Of je het wil doen voor mijn familie, voor haar zoon en voor mijn moeder vooral."