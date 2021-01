Dubbelslag voor Helders basketbal bij hervatting competitie

De Den Helder Suns wonnen in oktober al van Leiden (104-102) en ditmaal moest ook Den Bosch buigen voor de ploeg van coach Peter van Noord. Den Helder nam in het eerste kwart een voorsprong van vier punten. Onder aanvoering van aanvoerder Boyd van der Vuurst werd de voorsprong in het tweede kwart nog groter en stond Den Helder bij de rust met zeven punten voor: 46-39.

In het laatste kwart kwam Den Bosch in de slotfase nog akelig dichtbij tot 89-86. Met nog twintig seconden op de klok kreeg Den Helder echter twee vrije worpen. Stan van den Elzen benutte de eerste, maar miste de tweede. Door een technische fout van Den Bosch kreeg Van de Elzen nog tweemaal een vrije worp en bracht daarmee de eindstand op 94-86 en zijn eigen puntentotaal op 23 punten.

Vrouwen overklassen tegenstander

De vrouwen van Den Helder speelden een zeer aantrekkelijke wedstrijd tegen Bemmel. Bij rust stond het team van Mario Bennes al ruim voor: 44-24. Na de rust bouwde Den Helder gestaag de score uit naar een 88-52 eindstand. Kiki Fleuren nam met 26 punten bijna een derde van de totale score voor haar rekening. Na de bekerwinst wil Den Helder nu ook meestrijden om de nationale titel.