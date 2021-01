Deze kringloopwinkel heeft nog volop ruimte: "Maar mensen denken dat we volzitten"

Kringloopwinkels zijn tijdens de lockdown allemaal gesloten. Mensen kunnen wel hun spullen inleveren, maar mogen niets kopen. Toch heeft het volgens Poelsma meerwaarde als de kringloopwinkel spullen ontvangt. "Het is leuk dat klaverjassen, maar dan hebben we ook wat te doen."

"We merken bij kleingoed dat de stellingen toch een stuk leger staan", zegt Fred Poelsma, directeur van Kringloop Alkmaar. Volgens hem heerst er een negatief beeld rondom kringloopwinkels. "Door de berichtgeving denken veel mensen dat we bomvol zitten en geen spullen meer aannemen. Maar wij kunnen juist spullen gebruiken."

Sleetje rijden

Ondanks dat de kringloopwinkel geen spullen mag verkopen, stond vanmorgen toch een flinke rij mensen voor de deur. Kringloopwinkel Alkmaar had namelijk besloten om alle sleeën die het nog had staan, gratis de deur uit te doen. Geïnteresseerden konden deze ophalen en alles was binnen een uur al weg. "Pluim voor alle mensen. Ze hebben zich keurig gedragen en we hebben denk ik iedereen blij kunnen maken."