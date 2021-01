Hattrickheld Glynor Plet: "Ik neem deze bal mee naar bed"

OSS - Glynor Plet was zaterdagmiddag met een hattrick de grote man in de 1-4 overwinning van Telstar op TOP Oss. De spits van de Witte Leeuwen mocht daarom traditiegetrouw de wedstrijdbal mee naar huis nemen. "Ik kan wel knuffelen met deze bal dus ik neem hem mee naar bed", aldus een opgetogen 'Plettrick.'

Glynor Plet: "We laten zien dat we van iedereen kunnen winnen" - NH Sport / Rob Wanst

"Ik heb niet alle wedstrijdballen bewaard, maar deze krijgt een mooi plekje", zei Plet na afloop over zijn hattrick voor de camera van NH Sport. "We speelden erg goed vandaag. We creëerden veel kansen en maakte ze ook af. We hebben vandaag weer laten zien wat we kunnen en dat we van iedereen kunnen winnen. We willen nu door en nog meer punten pakken", aldus Plet.

Telstar-trainer Andries Jonker: "Deze groep wil heel graag naar de play-offs" - NH Sport / Rob Wanst

Telstar-trainer Andries Jonker was uiteraard meer dan tevreden met de 1-4 overwinning in Oss. "Dit deed me denken aan Helmond Sport uit, vorige seizoen. Ook 1-4 en een geweldigde wedstrijd", zei Jonker na afloop. "Oss is een hele stugge ploeg die eigenlijk nooit vier doelpunten tegen krijgt. We hebben vooral de eerste helft geweldig gespeeld."

Door de overwinning blijft Telstar op de achtste plaatst staan in de eerste divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker heeft nu nog maar drie punten minder dan provinciegenoot FC Volendam. Aanstaande vrijdag speelt Telstar zijn volgende wedstrijd. Dan is Jong AZ in het eigen stadion de tegenstander.

