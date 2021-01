Hovocubo-trainer Van Dijk na uitschakeling: "Gevoel van trots overheerst"

ALCALA DE HENARES - Hovocubo werd zaterdagmiddag in Spanje uitgeschakeld in de UEFA Futsal Champions League. De Hoornse zaalvoetbalploeg verloor tegen titelkandidaat Inter FS met 6-2. Na afloop was Hovocubo-trainer aan de ene kant trots op zijn ploeg, maar overheerste er ook een naar gevoel vanwege een schijnbaar onterechte rode kaart voor doelman Dave Stet.

"Ik ben ondanks de uitschakeling wel supertrots op mijn ploeg", vertelde Hovocubo-trainer Sander van Dijk in een eerste reactie na afloop van de wedstrijd. "We hebben natuurlijk heel weinig wedstrijdritme en we hebben het alsnog tot de eindfase kunnen volhouden. Daarom overheerst vooral een trots gevoel."

Inter FS, het 'Real Madrid van het zaalvoetbal', werd na drie minuten in het zadel geholpen door een discutabele rode kaart. "Dat zijn kleine dingen die misschien een beetje moeten meezitten. Misschien was de arbitrage onder de indruk van het 'grote' Inter FS. Wij zijn amateurs uit Nederland en spelen tegen full-time professionals uit Spanje. Als we wat meer geluk hadden gehad in de afronding was de stand misschien wat dragelijker geweest", concludeert Van Dijk. Tekst gaat verder onder de video

De reactie van Hovocubo-aanvoerder Mats Velseboer na de uitschakeling in de Champions League - NH Sport

Hovocubo-aanvoerder Mats Velseboer kon zich vinden in de woorden van zijn trainer over de vroege rode kaart. "Dave Stet is ook nog mijn maatje en we komen uit hetzelfde dorp. Het voelde aan als onrecht, maar je kan er zo weinig mee. We moesten door", aldus Velseboer. Velseboer baalde dat er niet meer in zat voor Hovocubo. Velseboer: "In de rust zeiden we tegen elkaar dat er nog meer in zat. Ik sta hier nu wel met een ontevreden gevoel. Maar dat is daarnaast ook een compliment naar de ploeg toe denk ik."

