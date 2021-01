De provincie kleurt wit: eerste sneeuwvlokken vallen

NOORD-HOLLAND - We hebben er een lange tijd op moeten wachten, maar toch kunnen we eindelijk onze wanten, muts en snowboots uit de kast trekken en genieten van de eerste sneeuw sinds tijden in onze provincie. En dat leverde leuke foto's op.

Jongens houden sneeuwballengevacht in Alkmaar - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Waar in het ene deel van onze provincie al een aardige pak ligt, ligt er bij de ander nog maar een dunne laag. In Amstelveen zijn de kinderen in de buurt al druk bezig met het maken van sneeuwpoppen en het houden van sneeuwballengevechten.

Kinderen spelen in de sneeuw in Amstelveen - NH Nieuws

Sneeuwpop in Amstelveen - NH Nieuws

Strandbezoekers in Egmond aan Zee en Zandvoort zien dit keer geen zandstrand maar een sneeuwstrand.

Strand kleurt wit in Egmond aan Zee - Sjef Kenniphaas

Strand kleurt wit in Zandvoort - NH Nieuws / Marieke Pijlman

En ook in Alkmaar zijn de kids druk bezig met het maken van sneeuwpoppen en sneeuwballen. Ook is de slee van zolder gehaald.

Kinderen in Alkmaar maken sneeuwballen - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Eerste meters met de slee in de sneeuw - Nick Renooij

In Haarlem raken de daken langzaam bedekt met een laag sneeuw.

Daken in Haarlem kleuren wit - NH Nieuws / Jelle Dijkstra

Op dit moment wordt er nog gesport in het Olympisch stadion in Amsterdam. Zo zijn ze in de sneeuw bezig met een regiotraining met atleten vanuit Heerhugowaard tot Lisse en Almere.

Sneeuw in het Olympisch stadion in Amsterdam - Robin Korving

Deze schattige pup in Broek in Waterland beleefd zijn eerste sneeuw. En ook de daken in het dorp kleuren langzaam wit.

Pup in de sneeuw - NH Nieuws / Aart van Eldik

Daken met sneeuw in Broek in Waterland - NH Nieuws / Aart van Eldik

Code geel Vanwege de verwachte sneeuwval heeft het KNMI code geel afgekondigd vanaf 14.00 uur vanmiddag. Vermoedelijk valt er 1 tot 3 centimeter, wat kan zorgen voor gladheid. De sneeuw blijft waarschijnlijk niet lang liggen. NH Nieuwsweerman Jan Visser denkt dat het er morgenochtend net zo uit ziet als vanmorgen. "In de loop van de avond en in de nacht valt er wat motregen. De lucht is alweer warmer en morgen wordt het 6 tot 7 graden."