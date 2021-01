Zorgpersoneel en bewoners Oude Pastorie worden snel gevaccineerd: "Bereidheid is hoog"

HUIZEN - Het vaccineren in de regio Gooi- en Vechtstreek is begonnen. Volgende week is het zorgpersoneel van verpleeghuis de Oude Pastorie in Huizen aan de beurt, gevolgd door de bewoners zelf. Volgens Linda de Haan is bij beide groepen de bereidheid om zich te laten vaccineren hoog. Dat zegt de bestuurder in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Binnenkort zullen ook de bewoners van het verpleeghuis de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden. Omdat het om mensen met dementie gaat moest de Oude Pastorie vooraf goedkeuring voor het vaccineren vragen bij de contactpersonen van de bewoners. De brief met dit verzoek is vrijdag verzonden. Dit is voor de reguliere griepprik ook zo.

Welke personeelsleden de prik daadwerkelijk gekregen hebben weet De Haan vanwege de privacywet niet. Er als bestuurder naar vragen is verboden, maar het zorgpersoneel zelf mag dat wel zeggen. "Ik durf niet te zeggen dat het bij ons negentig procent is, maar wel dat een groot deel van het team die verantwoordelijkheid voelt."

Bij de contactpersonen, meestal de kinderen van de bewoners, heerst er twijfel van een andere orde. "Binnen de families zie je dat mensen soms twijfelen of de ouder het vaccin moet krijgen, want als je moeder al jaren ergens ziek of dement ergens woont is het een andere afweging die je maakt", legt De Haan uit.

Terug naar het oude

Of alles weer de oude is na het vaccineren van personeel en bewoners verwacht De Haan niet. "We weten namelijk niet of medewerkers die gevaccineerd zijn nog kunnen besmetten. Dat geldt ook bij de familie die op bezoek wil komen."

Daarom zal de anderhalve meter en het afhouden van fysiek contact nog in stand gehouden worden in het verpleeghuis. "Daarnaast zijn we wat bevreesd voor de Britse variant van het coronavirus die in steeds meer verpleeghuizen opduikt."

Weinig besmettingen

Eén op de drie verpleeghuizen in Nederland heeft in de afgelopen maand te maken met gehad met coronabesmettingen. De Oude Pastorie ontspringt deze dans vooralsnog. Dat ligt volgens De Haan aan een aantal elementen. "We hebben een goed luchtbehandelingssysteem en hygiënebeleid en we hebben een vast team aan medewerkers die in een relatief klein verpleeghuis werken. Daardoor heb je ook minder aanloop."

Toch benadrukt De Haan dat geluk ook een grote rol speelt. "Hoe goed je ook alles naleeft, je moet ook een beetje mazzel hebben. Niemand neemt moedwillig het virus mee naar binnen."

Luister het hele interview terug via deze link.