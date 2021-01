VLOG: Desi gaat op bezoek bij een tulpenkweker 🌷

WERVERSHOOF - Het is vandaag Nationale Tulpendag en dat gaf Desi de gelegenheid om een kijkje te nemen bij het groeiproces van de tulp. Want wat is er allemaal voor nodig om een bosje tulpen in de winkel te krijgen? Dat zocht Desi vanochtend uit, tijdens een bezoek bij VOF Sjaak de Haan in Wervershoof.

Een van de favoriete bloemen van Desi is de tulp en dat komt natuurlijk wel heel goed uit. Het is vandaag namelijk Nationale Tulpendag. Normaal gesproken een dag waarop tulpenkwekers op de Dam in Amsterdam hun tulpen tentoonstellen voor de aftrap van het (snij)tulpenseizoen.

Van de koelcel naar de kas

En zo'n tulp is er niet zomaar. Samen met tulpenkweker Jeroen de Haan gaat Desi een kas in waar 800.000 tulpen in passen. Ze staan nu bijna in bloei, maar dat proces is vorig jaar al begonnen, zo legt Jeroen uit. "Dan plant je al de bollen voor het volgende seizoen."

Nu de bollen gerooid zijn, start Jeroen met het 'opplanten'. De tulpenbollen worden op prikkers gezet, afgespoeld en voorzien van water. Daarna gaan de bollen de koelcel weer in om te groeien. Na ongeveer twee weken mogen ze de kas in, waar ze verder kunnen groeien tot ze uiteindelijk geplukt kunnen worden.

Miljoenen tulpen

Met dat proces produceert het tulpenbedrijf uit Wervershoof zo'n vijf tot zes miljoen tulpen per jaar. Er wordt veel water gebruikt om de tulpen schoon en goed te laten groeien. "Wij hebben een waterzuiveringssysteem, die ervoor zorgt dat we het water weer kunnen hergebruiken", vertelt Jeroen. Ook het 'afval' van de tulpenbol wordt gebruikt: "Er zit in deze rest producten nog energie en daar wordt biogas van gemaakt".

Benieuwd naar het hele proces en welke tip Jeroen nog heeft voor je tulpen in huis? Bekijk dan de video.