Zaalvoetballers Hovocubo uitgeschakeld in Champions League door Spaanse grootmacht

ALCALA DE HENARES - De zaalvoetballers van Hovocubo zijn er zaterdagmiddag niet in geslaagd om de laatste zestien te bereiken van de UEFA Futsal Champions League. De Hoorenaars verloren in Spanje met 6-2 van vijfvoudig eindwinnaar Inter FS.

In de vrije trap die daarop volgde moest Levie Rood, de vervanger van Stet, gelijk al het openingsdoelpunt van de wedstrijd incasseren. Eric Martel schoot de Spanjaarden op voorsprong. Een kleine tien minuten later moest Hovocubo opnieuw een treffer toestaan. Na een fout van aanvoerder Mats Velseboer kon Iacovino alleen op doelman Rood afgaan en de score verdubbelen. Niet veel later maakte Fernando ook nog eens de 3-0 voor de Spanjaarden.

Na de rust controleerden de Spanjaarden de wedstrijd en loerde Hovocubo vooral op een foutje. Inter FS kwam sterker uit de kleedkamer en wist opnieuw snel te scoren en zo de 4-1 te maken. Vlak na de Spaanse treffer kon Mats Velzeboer zijn fout uit de eerste helft goedmaken door nu zelf te profiteren van een fout bij de Spanjaarden. De aanvoerder snoepte de bal af van een verdediger en was koelbloedig in de afronding: 4-2.

Einde avontuur

Na de treffer van Velzeboer probeerde Hovocubo nog met een aantal verwoede pogingen dichterbij de Spanjaarden te komen. Dit was echter tevergeefs. Hovocubo ging alles of niets spelen en daardoor liep het volwassen spelende Inter FS uiteindelijk uit naar 6-2. Door de nederlaag is Hovocubo uitgeschakeld in de UEFA Futsal Champions League.