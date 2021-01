Horecaondernemer positief: "Met deze strategie zingen we het nog een tijdje uit"

HAARLEM - Het einde van de lockdown lijkt voor de horeca nog lang niet in zicht, toch blijven sommige horecaondernemers positief gestemd. Zo is Roderik Wijle, eigenaar van Bar Boef in de Kleine Houtstraat, vastberaden om het vol te houden tot zijn zaak weer open mag. "Privé komt er sinds maart geen stuiver meer binnen, maar zakelijk hebben we een manier gevonden om de kosten te kunnen dekken."

Wijle heeft van alles bedacht om geld te genereren, aangezien de regelingen die hij van het rijk krijgt, niet toereikend zijn om alle zakelijke kosten te dekken. Tijdens de eerste lockdown bezorgde hij maaltijden met zijn zaak, maar al gauw bleek dit erg bewerkelijk en leverde dat te weinig op. Daarom gooide hij het tijdens de tweede lockdown over een andere boeg. "We hebben een webshop geopend en loyaliteitsaandelen geven we uit. Dat zijn een soort tegoed-bonnen die gasten nu kunnen kopen en later kunnen inleveren in onze bar voor hapjes. Wij doen er dan als loyaliteit wat extra bonus-tegoed op. "

Eigenaar van bar Boef in Haarlem blijft optimistisch - NH Nieuws

Wijle is niet de enige horecabaas die creatief is en in oplossingen denkt. Robbert Uyleman van de Uiltje Bar in de Zijlstraat is net zo. Hij toverde afgelopen najaar zijn bar om in een heuse bakkerij waar hij zelfgemaakte broden verkocht. Een initiatief dat breed werd gesteund in de omgeving, maar toen de winkels dicht moesten in december, merkte hij dat de aanloop minder werd en de inkomsten achterbleven. Op 31 december besloot hij de bakkerij daarom te sluiten. Maar ook Uyleman laat zijn hoofd niet hangen. "Wij gaan altijd door en gaan niet zitten afwachten." Er moet wel iets gebeuren om het einde van de lockdown te halen met de bar. Wat dat precies is, weet Uyleman nog niet.

Quote "Ik sta op het punt om iets nieuws te bedenken voor mijn bar" Robbert UYleman, eigenaar Uiltje bar

Robbert Uyleman en Roderik Wijle zijn volgens Hildo Makkes, van Koninklijke horeca Haarlem wel uitzonderingen. "Dit zijn jonge ondernemers die het zo weten om te buigen, dat ze toch inkomsten genereren. Ze zijn creatief en denken verder." Makkes vindt het bewonderenswaardig omdat het volgens hem niet makkelijk is. "Er zijn constant veranderingen waar je mee te maken hebt en je moet echt flexibel blijven en kunnen schakelen." Roderik Wijle werkt ondertussen bij de GGD waarvoor hij mobiele testlocaties in het land op zet. Zo verdient hij wat bij. Ook zijn personeel is aan het werk in onder andere de zorg en in supermarkten om geld te verdienen. "Met deze strategie kunnen we het nog wel een tijdje uitzingen." Privé leeft Wijle van zijn spaarpot en opgebouwde pensioen, waar weinig van overblijft. Een hele zure appel voor hem en zijn vrouw, maar stoppen met zaak is geen optie.

