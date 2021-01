KNMI geeft code geel af vanwege sneeuwval

In de provincie wordt met smart op de sneeuw gewacht. De kringloopwinkel in Langedijk plaatste onderstaande sleetjes op Facebook die volgens een medewerker binnen mum van tijd weg waren. De sleetjes zijn bij de mensen thuisbezorgd.

In de loop van de middag begint het met sneeuwen. Lokaal zou er 3 tot 5 centimeter kunnen vallen. Het KNMI meldt dat het sneeuwen 's avonds ophoudt, maar dat het nog wel glad kan blijven.

De sneeuw blijft waarschijnlijk niet lang liggen. NH Nieuwsweerman Jan Visser denkt dat het er morgenochtend net zo uit ziet als vanmorgen. "In de loop van de avond en in de nacht valt er wat motregen. De lucht is alweer warmer en morgen wordt er 6 tot 7 graden."