Pick-up truck ondersteboven in de sloot, bestuurder is spoorloos

SCHAGEN - De hulpdiensten troffen vannacht rond half vijf een auto ondersteboven aan in de berm langs de N241. De pick-up truck lag half in de sloot en half op de kant.

Brandweer, ambulances en zelfs de traumaheli kwamen ter plaatse en hebben naar de bestuurder gezocht, maar hij werd niet in of rond de auto gevonden. Een getuige laat weten dat de hulpdiensten na ongeveer drie kwartier zoeken gestopt zijn. De bestuurder is niet gevonden.

Een woordvoerder van de politie vertelt aan NH Nieuws dat ze de eigenaar van de auto nog niet hebben gesproken. Of hij vannacht de bestuurder was, is ook nog niet duidelijk.