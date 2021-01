Dakar-avontuur zit er op: "Super om mee te maken, op naar de volgende"

SAOEDI-ARABIË - Na twee weken crossen door de woestijn, zit het er op voor Team Dust Warriors uit Nieuw-Vennep. Gistermiddag reed hun vrachtwagen voor de laatste keer over de finish. Het materieel staat inmiddels alweer in de haven voor de terugreis. Vanmiddag vliegt het team alvast terug naar Nederland.

"We hebben gistermiddag nog een kleine huldiging gehad op een apart podium voor de Experience", vertelt Co de Wit uit Kolhorn. Hij reed de afgelopen twee weken mee als navigator op de vrachtwagen van William van Groningen, "Maar geen mensenmassa bij de finish natuurlijk, dus het einde was vrij abrupt"

Omgevallen

De andere wagen van het team, een DAF, mocht de tweede week niet meer mee rijden omdat er een tijdslimiet niet was gehaald. De IVECO ploegde ondertussen gewoon door. "Het ging met een bloedgang voorbij. We hebben hele mooie dagen gemaakt. De één na laatste dag zijn we helaas nog wel een keer omgevallen in de duinen"

Een ander team is gelukkig in de buurt en hielp de vrachtwagen alweer snel overeind. "Je moet in het duinzand soms heel snel beslissingen maken. Soms weet je ook niet wat er achter zo'n duin ligt. In het casino kan je beter inschatten wat er komt dan in de woestijn", legt de Wit uit, "Ik kende iemand van dat team die ons overeind hielp. Die waren ook meteen weer weg, ze hadden haast", zegt hij met een lach.

Terug

Na de finish is het materiaal meteen naar de haven gereden voor de lange terugreis per boot. Het team zelf vliegt vandaag terug naar Amsterdam, samen met alle andere Nederlandse deelnemers. "Het mooiste van Dakar? Oei, je maakt zoveel mee. We hebben een paar ritten gehad met hele hoge duinen, als je dan over dat land kijkt, het is echt prachtig hier. Ja en de snelheid natuurlijk he", zegt de Wit, "Ik ben blij dat ik het mee mocht maken, op naar de volgende!"