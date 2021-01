FC Volendam stelt teleur met gelijkspel in Dordrecht

DORDRECHT - FC Volendam heeft vrijdagavond met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Dordrecht. De ploeg van trainer Wim Jonk stelde met name in de tweede helft teleur op bezoek bij de nummer negentien van eerste divisie.

FC Volendam begon aan het duel in Dordrecht met Giannis Iatroudis in de basisopstelling. Het opstellen van de Griekse spits ging ten koste van Samuele Mulattieri die niet helemaal fit was. Met Iatroudis in de punt van de aanval ging Volendam snel op zoek naar doelpunten tegen de nummer negentien van de eerste divisie.

De grootste kans in het eerste half uur was voor de ploeg van trainer Wim Jonk. Een mooie aanval kwam terecht bij Boy Deul maar het geplaatste schot van de aanvoerder spatte uiteen op de paal. FC Volendam was heer en meester in de eerste helft en ging steeds nadrukkelijker op zoek naar het openingsdoelpunt. Doelpunten bleven vooralsnog uit maar het overwicht resulteerde wel in een aantal goede mogelijkheden. Allereerst werd een ingestudeerde hoekschop over geschoten door Alex Plat en niet veel later was de inzet van Nick Doodeman met de binnenkant van de voet te slap om keeper Anthony Swolfs van FC Dordrecht te verontrusten.

