Herstelacademie Haarlem in de race voor 'Appeltje van Oranje'

HAARLEM - De Herstelacademie Haarlem, waar verslaafden en mensen in geestelijk nood met cursussen en workshops hun weg proberen te vinden in de samenleving, is genomineerd voor het Appeltje van Oranje. Dit is een prijs om maatschappelijke projecten te waarderen. Dit jaar is het thema 'mentale kracht'. En dat vinden de lotgenoten bij de Herstelacademie en bij elkaar.

Sinds drie jaar is de Herstelacademie Haarlem operatief. Het opzetten is een persoonlijke missie voor Marcia Kroes geweest, want zelf kampt ze met psychische problemen en lukt het haar, ondanks haar juristenopleiding, niet om deel te nemen aan het hectische bedrijfsleven. Marica is blij met de nominatie, maar ze is realistisch over de het in de wacht slepen van de prijs. De Haarlemse Herstelacademie is een afgeleidde van het al langer bestaande Recovery College in Utrecht, dat ook genomineerd is. Daar wordt ook op basis van het zogenaamde 'peer support' gewerkt: iedereen steunt elkaar. De groepsleiders hebben vaak zelf ook een verslavingsachtergrond of psychische problemen. NH Nieuws ging in gesprek met Marcia Kroes en cursist Petra. Tekst gaat door na video

Door corona kan de nominatie voor het Appeltje van Oranje niet uitbundig gevierd worden. Tot vlak voor de kerst werd er voor de cursussen en workshops van de Herstelacademie in het wijkcentrum aan het Leonardo da Vinciplein in Schalkwijk nog uitzonderingen op de coronamaatregelen gemaakt, omdat het voor deze kwetsbare groep mensen erg nodig is om elkaar in levende lijve te zien. Maar die uitzondering is sinds de harde lockdown niet meer te handhaven, vertelt Marcia Kroes, hoewel het wel grote gevolgen heeft voor de cliënten. Ze doet nu veel online, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. "Een gedeelte haakt af of kunnen het niet, sommige vinden het helemaal niks. Voor een klein gedeelte is het ook heel fijn, omdat ze het al heel moeilijk vinden om hierheen te komen." Mensen raken uit het zicht en dat vindt Marcia heel verdrietig. "We proberen mensen te bellen en contact met ze te houden, maar met sommige lukt het niet." Tekst gaat door na video

Voor de eerste ronde van de prestigieuze prijs kan nog tot en met 20 januari gestemd worden. Van de veertig genomineerde projecten gaat een tiental door die dan hun project mogen pitchen. Uiteindelijk reikt Koningin Maxima het Appeltje uit aan de meest in het oog springende initiatieven. Vorig jaar was de Haarlemse stichting 'Bedrijf en Samenleving' met hun project 'Time2Shine' één van de winnaars.