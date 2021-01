Nationale Tulpendag: 'tulpen drive-thru' in Slootdorp in plaats van tulpen op de Dam

Het is druk in de werkschuur van tulpenkweker Siem Munster: "Ik moet snel door, want de tulpen moeten wel klaar staan als jullie morgen komen." De vloer is aangeveegd, de tafels staan klaar en de route voor 'tulpen drive thru' is uitgestippeld. Er staat zelfs een molen in de schuur voor een oerhollandse sfeer.

De bloementeelt gaat al bijna een jaar gebukt onder de coronacrisis. Afgelopen jaar zijn veel tulpen en andere voorjaarsbloemen vernietigd, omdat ze nergens verkocht kunnen worden. Inmiddels hebben kwekers andere manieren gevonden om de bloemen kwijt te raken. Vandaar de 'drive thru', zegt Siem: "Het blijft maar doorduren en doorduren. Mensen zitten veel binnen en willen toch wat kleur in huis."