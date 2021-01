Kinderopvang helpt basisscholen uit de brand: "Veel positieve reacties"

WEST-FRIESLAND - Kinderopvang Berend Botje, met meerdere locaties in West-Friesland en de Zaanstreek, leent hun eigen medewerkers uit aan basisscholen. Doordat de pedagogische medewerkers bijspringen bij de noodopvang op de scholen, kunnen de leerkrachten zich meer focussen op het les geven aan de kinderen thuis.

Op welke manier de pedagogisch medewerkers van Berend Botje de scholen helpen is heel verschillend. "Het is erg afhankelijk van de school, de kleuters worden vaak wat meer apart gehouden omdat ze weinig beeldles hebben", vertelt directielid Gaby Alberts van Berend Botje. "Op andere scholen zitten de kinderen wat meer door elkaar en dan begeleiden onze medewerkers de kinderen tussen de beeldlessen door, vaak hebben ze dan een halfuurtje beeldles en daarna een half uurtje tijd om opdrachten te maken waarbij onze medewerkers ze ondersteunen." "Wat het werk zo leuk maakt is dat onze medewerkers nu een beetje een kijkje in de keuken krijgen, normaal gesproken werken ze wat meer naast leerkrachten en nu werken ze echt samen", vertelt Alberts.

Missen Door hun hulp aan te bieden bij basisscholen moet Berend Botje hun eigen medewerkers missen. Bang om straks zelf tekort mensen te hebben, doordat bijvoorbeeld medewerkers die besmet raken, is Alberts niet echt. "Omdat een groot deel van de normale hoeveelheid kinderen thuis zitten kunnen we wel wat medewerkers missen. Maar mochten er onverhoopt door wat voor reden dan ook mensen thuis komen te zitten, zullen we tegen een aantal scholen moeten zeggen dat we geen hulp meer kunnen bieden. Gelukkig is dit tot nu toe nog niet aan de orde geweest."

Zorgelijk Zoals de hele situatie nu is, vindt Alberts erg zorgelijk. "Dat kinderen nu al vijf weken thuis zitten en minimaal nog een week thuis blijven is heel vervelend. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen gewoon naar school en de opvang gaan, dus ik hoop dat het maximaal bij deze ene week blijft." De scholen zelf vinden de hulp die ze van de opvang krijgen erg fijn. "Scholen zijn heel erg blij, we krijgen veel positieve en enthousiaste reacties terug van scholen", sluit Alberts af.