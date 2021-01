Remy en zijn vrienden: hyena's tijdelijk verplaatst

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer volgen we de werkzaamheden aan het nieuwe hyenaverblijf. De dieren zelf zitten in de quarantaine totdat hun nieuwe onderkomen helemaal gereed is.

Het lijkt wel of er in het nieuwe verblijf van de hyena's een bom is ontploft. Het hele terrein is omgewoeld, bomen zijn gekapt en overal liggen losse onderdelen hekwerk. Maar dierverzorger Saskia maakt zich niet ongerust: "Ze zeggen altijd: je moet er eerst een troep van maken voordat het beter wordt." En dat is dus precies zoals het is.

Een deel van de bomen was ziek en een ander deel is gekapt om plaats te maken voor het hekwerk en de bodemplaten. Hyena's zijn goede gravers die zich zonder het bodemgaas met gemak onder het hek door zouden kunnen graven. In de natuur graven ze holen van wel twee meter diep, dus alle voorzorgsmaatregelen zijn geen overbodige luxe.