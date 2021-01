Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voorstander van avondklok

HOORN - De directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Martin Smeekes, is voorstander van de avondklok. Dat zegt hij tegen NH Nieuws tijdens een werkbezoek aan verzorgingstehuis de Hoge Hop in Hoorn.

"Het is een groot punt van zorg. Juist op dit soort locaties, daar wil je die Britse variant niet hebben", legt Smeekes uit. "We kijken ook uit naar het advies van het Outbreak Management Team (OMT) of we de avondklok toch niet moeten invoeren om het aantal besmetting laag te houden. Want daarmee houden we de Britse variant beter onder controle dan als we dat niet zouden doen."

De Veiligheidsregio-directeur vertelt over de schrijnende verhalen die hoort tijdens overleggen met Europese collega's. "Een Ierse collega vertelde over hoe het binnen een paar weken helemaal uit de hand liep, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Dus ik denk dat als het OMT zegt dat we van de avondklok effecten kunnen verwachten, dan zouden we dat zeker moeten doen."

Eerder werd al duidelijk dat er ook onder de leden van het NH Nieuws panel veel steun is voor een avondklok. De helft van de ruim 1.400 ondervraagden is in hoge tot zeer hoge mate voorstander van deze maatregel.

Bekijk hier het interview met Jan Smeekes dat we hadden over de mogelijke invoering van een avondklok. Tekst gaat verder na de video