Puzzels ruilen in coronatijd blijkt populair: "Je maakt 'm toch maar één keer"

ZAANDAM - In amper een week tijd zijn er al honderden puzzels geruild bij de nieuwe puzzelbank in Zaandam. Het blijkt een schot in de roos. Initiatiefnemer Christa Neefjes van de Ichtus gemeente startte de puzzelbank in haar kerkgebouw, ze is erg blij met het succes. "Ik dacht 'ik begin met een paar puzzels', maar het zijn er nu al honderden die uitgeruild zijn." Ze vindt het een mooie christelijke gedachte dat het allemaal met gesloten beurs gaat: "Alles in de wereld draait al om geld."