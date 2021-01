Ajax en Schuurs gaan langer met elkaar door

Schuurs kwam in de zomer van 2018 over van Fortuna Sittard en speelde in zijn eerste seizoen vooral voor Jong Ajax. Dit seizoen veroverde Schuurs definitief een basisplaats in het elftal van trainer Erik ten Hag. De geboren Limburger speelde dit seizoen al 22 duels voor Ajax en bovendien werd hij voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Klassieker

Opvallend is dat Schuurs donderdagavond tegen FC Twente nog op de bank moest beginnen. Meestal vormt Schuurs een centraal duo achterin met Daley Blind, maar tegen FC Twente moest hij zijn plek afstaan aan Jurriën Timber. In de tweede helft zou Schuurs alsnog binnen de lijnen komen. Mogelijk keert Schuurs zondag terug in de basis wanneer koploper Ajax in Amsterdam om 16.45 uur speelt tegen Feyenoord.