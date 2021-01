Korpershoek fit genoeg om te starten tegen TOP Oss

VELSEN-ZUID Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek is fit genoeg om zaterdag te starten in de basis tegen TOP Oss. 'El Capitano' ontbrak lange tijd bij Telstar nadat hij eind november in het duel met Jong FC Utrecht geblesseerd raakte. De terugkeer van Korpershoek gaat mogelijk ten koste van de Belg Welat Cargo, die afgelopen wedstrijd tegen De Graafschap op zijn beurt de plek innam van de naar FC Utrecht vertrokken Benaissa Benamar.

Frank Korpershoek kan starten tegen TOP Oss - NH Sport / Rob Wanst

Korpershoek heeft zich de afgelopen weken geen moment zorgen gemaakt dat de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht misschien wel zijn laatste wedstrijd geweest zou zijn in het betaald voetbal. "Wij wisten de ernst van de blessure en dat had niets met leeftijd te maken", aldus de 36-jarige Korpershoek, die de afgelopen weken vooral heeft gezien dat het Velsense vreemdelingenlegioen steeds beter op elkaar ingespeeld raakte. Als Korpershoek tegen TOP Oss in de basis zal starten, gaat hij zich zeker niet inhouden: "Dat kan ik niet, wij hebben de intentie dat we altijd willen winnen en dat is uiteraard nu ook zo. Zeker omdat Top Oss een directe concurrent is "

Andries Jonker: "TOP Oss wordt vaak onderschat" - NH Sport / Rob Wanst

Trainer Andries Jonker heeft nog niet besloten of hij daadwerkelijk wijzigingen in zijn elftal gaat doorvoeren. "Dat is niet uitgesloten. Er zijn wat spelers die de afgelopen weken niet fit waren en nu weer fit zijn. Maar er zijn ook spelers die juist nu weer geblesseerd zijn", aldus Jonker. De kans dat Korpershoek gaat spelen acht Jonker reëel, maar ook Tom Overtoom klopt nadrukkelijk op de deur en komt in aanmerking voor een basisplaats. De deze week aangetrokken Ozan Kökcü zal zeker niet in de basis beginnen. "Hij heeft deze week wel getraind, maar zal zeker niet starten", aldus Jonker. "Ik hoop wel dat het papierwerk vandaag in orde komen en dat hij morgen mee kan naar Oss."

Jonker verwacht verder in Oss een lastige wedstrijd. "Oss is een taaie ploeg, die net als Telstar van iedereen kan winnen. Ze worden vaak onderschat. Ze horen niet in het rijtje Telstar, Helmond Sport of Dordrecht. Zij hebben echt wel wat meer te besteden. Ze doen het de laatste weken hartstikke goed", vertelde Jonker na afloop van de afsluitende training. Vraagtekens Sebastian Soto is nog een vraagteken. De Amerikaan speelde afgelopen week tegen De Graafschap voor het eerst sinds lange tijd weer eens negentig minuten en had in de slotfase last van kramp. Ook de afgelopen week ondervond Soto nog last van wat pijntjes en vlak voor de wedstrijd zal worden bekeken of hij kan starten. Het duel tussen TOP Oss en Telstar beging zaterdagmiddag om 14.00 uur.